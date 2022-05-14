Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Пулишич: «Я всё ещё люблю «Челси»

14 Мая 2022 • 18:46 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
1-й тайм

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич выразил надежду, что останется в клубе на следующий сезон. При этом американец отметил, что хотел бы получать больше игрового времени.

«Конечно, я всё ещё люблю «Челси». Я хочу чаще появляться на поле. Я действительно наслаждаюсь игрой за этот клуб, но я хочу получать больше возможностей», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Пулишич забил 6 голов за «Челси» в чемпионате Англии. На счету американца также две результативные передачи. Ранее игрока связывали с возможным переходом в мюнхенскую «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 33 минута Челси 0:0 Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
19:27 · Англия. Кубок Англии
Салаха заменили в первом тайме финала Кубка Англии против «Челси»
18:46 · Англия. Кубок Англии
Пулишич: «Я всё ещё люблю «Челси»
18:26 · Англия. Кубок Англии
Ричардс: «Если «Ливерпуль» выиграет всего один трофей – это будет катастрофа»
18:15 · Англия. Кубок Англии
«Челси» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:05 · Англия. Кубок Англии
Хаверц пропускает финал Кубка Англии из-за травмы
17:42 · Англия. Кубок Англии
Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Кубка Англии против «Челси»
17:36 · Англия. Кубок Англии
Лукаку выйдет в старте на финал Кубка Англии
17:00 · Англия. Кубок Англии
Аспиликуэта: «Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем побороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов»
15:28 · Англия. Кубок Англии
Старридж: «Чувствую, что «Ливерпуль» сегодня победит»
15:06 · Англия. Кубок Англии
Мане: «Всегда мечтал выиграть Кубок Англии»
14:51 · Англия. Кубок Англии
Анчелотти: «Я согласен с Салахом, он действительно лучший в мире на своей позиции»
13:53 · Англия. Кубок Англии
Клопп о возможной победе в Кубке Англии: «У нас не будет времени на празднование, мы играем через три дня»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа интересен «Челси» и «Ливерпулю»
13:25 · Англия. Кубок Англии
Тухель про лёгкий путь «Челси» в Кубке Англии: «В Лиге чемпионов «Ливерпуль» играл с «Бенфикой» и «Вильярреалом», но им всё равно»
13:07 · Англия. Кубок Англии
Титов: Игроки «Ливерпуля» в душе понимают, что «Манчестер Сити» не отдаст чемпионство
Все новости
Рекомендуем