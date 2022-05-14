Пулишич: «Я всё ещё люблю «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич выразил надежду, что останется в клубе на следующий сезон. При этом американец отметил, что хотел бы получать больше игрового времени.

«Конечно, я всё ещё люблю «Челси». Я хочу чаще появляться на поле. Я действительно наслаждаюсь игрой за этот клуб, но я хочу получать больше возможностей», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Пулишич забил 6 голов за «Челси» в чемпионате Англии. На счету американца также две результативные передачи. Ранее игрока связывали с возможным переходом в мюнхенскую «Баварию».