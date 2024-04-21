Рой Кин: «Я не вижу характера у «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин продолжает критиковать команду после выхода в финал Кубка Англии. А всё потому, что «красные дьяволы» умудрились по ходу игры с «Ковентри» растранжирить перевес 3:0. Победу команда Эрика тен Хага отпраздновала лишь по итогам серии пенальти.

«Ливерпуль» должен был обыгрывать «Манчестер Юнайтед». И сегодня «Манчестер Юнайтед» должен был проиграть – им просто повезло.

Магуайр сказал, что они показали отличный характер. Я не вижу характера у этой команды. Я дошёл до того, что они мне почти не нравятся. Вратарь тянет время, когда счёт 3:0…» - сказал Кин в студии ITV.

Рой Кин назвал «Манчестер Юнайтед» командой Чемпионшипа