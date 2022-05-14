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Англия. Кубок Англии

Титов: Игроки «Ливерпуля» в душе понимают, что «Манчестер Сити» не отдаст чемпионство

14 Мая 2022 • 13:07 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
Через 5 ч. 20 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси».

Титов сказал «РБ-Спорту», что Юрген Клопп и футболисты «Ливерпуля» в душе явно понимают, что «Манчестер Сити» не отдаст им титул в АПЛ, так что мерсисайдцам лучше сосредоточиться на Кубке Англии и Лиги чемпионов. Экс-игрок отметил, что сейчас «Ливерпуль» в разы сильнее «Челси», хотя команда Томаса Тухеля будет отчаянно сопротивляться, но победу всё равно одержит дружина Клоппа.

Напомним, что финальный поединок Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси» состоится сегодня в 18.45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Кубок Англии Егор Титов
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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