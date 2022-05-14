Ричардс: «Если «Ливерпуль» выиграет всего один трофей – это будет катастрофа»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Мика Ричардс выразил мнение, что в случае победы всего в одном турнире, нынешний сезон будет считаться для «Ливерпуля» провальным. Сегодня у команды Юргена Клоппа будет шанс добавить в копилку второй трофей после победы в Кубке лиги в конце февраля.

«Если Если «Ливерпуль» выиграет всего один трофей – это будет катастрофа. Но вот если команда сможет взять хотя бы два кубка, то это будет хороший сезон», – сказал Ричард в эфире Sky Sports.

Напомним, что помимо сегодняшнего финала Кубка Англии с «Челси», «Ливерпулю» предстоит сыграть в конце мая в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».