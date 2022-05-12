Клопп подтвердил, что Фабиньо пропустил финал Кубка Англии с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил новость о том, что полузащитник команды Фабиньо пропустит финал Кубка Англии против лондонского «Челси», который запланирован на ближайшую субботу.

Ранее Фабиньо был вызван в расположение сборной Бразилии на летние товарищеские матчи. Представитель тренерского штаба «пентакампеоне» выразил надежду, что футболист успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, что финал Кубка Англии также могут пропустить два полузащитника «Челси» – Матео Ковачич и Нголо Канте, которые не до конца восстановились от травм.