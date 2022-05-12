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Англия. Кубок Англии

Клопп подтвердил, что Фабиньо пропустил финал Кубка Англии с «Челси»

12 Мая 2022 • 19:53 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.02 3.55 3.65
14.05 18:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил новость о том, что полузащитник команды Фабиньо пропустит финал Кубка Англии против лондонского «Челси», который запланирован на ближайшую субботу.

Ранее Фабиньо был вызван в расположение сборной Бразилии на летние товарищеские матчи. Представитель тренерского штаба «пентакампеоне» выразил надежду, что футболист успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, что финал Кубка Англии также могут пропустить два полузащитника «Челси» – Матео Ковачич и Нголо Канте, которые не до конца восстановились от травм.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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