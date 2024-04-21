Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в три гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, есть ли у команды проблемы с менталитетом. Поводом стал тот факт, что «красные дьяволы» в кубковой игре против «Ковентри» растранжирили перевес в три гола. По словам тен Хага, его команда упустила преимущество из-за нехватки дисциплины.

«Есть ли проблемы с менталитетом? Нельзя говорить, что у этой команды нет правильного менталитета, потому что сегодня ребята проявили характер. Но в заключительной части не хватило дисциплины. Мы должны были держать мяч, делать передачи, продолжать бежать в атаку, а также быть сильными в обороне. Нам нужно совершенствоваться», - сказал тен Хаг ITV1.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» по пенальти. В финале команда Эрика тен Хага будет играть против «Манчестер Сити».