​Крис Саттон: «У тен Хага отлегло, его жизнь в «Манчестер Юнайтед» продлена ещё на матч»

В полуфинале Кубка Англии скромный «Ковентри», давно уже не пробивавшийся в высшую лигу английского футбола, едва не оставил не у дел звёздный «Манчестер Юнайтед». Хотя подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага вели в счёте, причем с преимуществом в три мяча, они растратили его и едва не проиграли, одолев соперника лишь в серии пенальти. Бывший нападающий АПЛ Крис Саттон так прокомментировал это:

- У тен Хага отлегло, его жизнь в «Манчестер Юнайтед» продлена ещё на матч, - считает Саттон, слова которого цитирует BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» сыграет в финале турнира в 22-й раз.