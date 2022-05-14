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Англия. Кубок Англии

Старридж: «Чувствую, что «Ливерпуль» сегодня победит»

14 Мая 2022 • 15:28 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
Через 2 ч. 18 мин.

Экс-нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж дал свой прогноз на сегодняшний финал Кубка Англии. Англичанин считает, что «Ливерпуль» сумеет одержать победу, а один из решающих голов забьет Садио Мане, который в полуфинале против «Манчестер Сити» оформил дубль.

«Проснулся с чувством, что «Ливерпуль» сегодня доведёт работу до конца. Огромное уважение «Челси», но у меня нет ощущения, что они могут выиграть. Ставлю на гол Садио Мане», – написал Старридж у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что Старридж в своей карьере лишь однажды играл в финале Кубка Англии. Тогда англичанин завоевал золотые медали турнира, выступая за «Челси» против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Даниэль Старридж
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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