Старридж: «Чувствую, что «Ливерпуль» сегодня победит»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж дал свой прогноз на сегодняшний финал Кубка Англии. Англичанин считает, что «Ливерпуль» сумеет одержать победу, а один из решающих голов забьет Садио Мане, который в полуфинале против «Манчестер Сити» оформил дубль.

«Проснулся с чувством, что «Ливерпуль» сегодня доведёт работу до конца. Огромное уважение «Челси», но у меня нет ощущения, что они могут выиграть. Ставлю на гол Садио Мане», – написал Старридж у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что Старридж в своей карьере лишь однажды играл в финале Кубка Англии. Тогда англичанин завоевал золотые медали турнира, выступая за «Челси» против «Ливерпуля».