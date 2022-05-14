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Англия. Кубок Англии

Клопп: «Сочувствую «Челси», их команда тоже заслужила победу в финале»

14 Мая 2022 • 22:39 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы в финале Кубка Англии против «Челси» в серии послематчевых пенальти.

«Невероятно напряжённая игра, в которой «Челси», как и мы, заслуживал победу, – сказал Клопп в интервью BBC. – То же самое было и в финале Кубка английской лиги – в обоих случаях всё решили мелочи.

Я очень нервничал во время серии пенальти. Я действительно сочувствую «Челси» – очень тяжело, когда ты играешь по 120 минут в двух финалах, но не получаешь ни одного трофея. Однако я очень рад за свою команду.

Мы – ментальные монстры, это же можно сказать и про «Челси», ведь всё решил один удар с точки. Соперники выступили великолепно, но победитель может быть только один, и сегодня это мы».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 2.10 3.50 3.55
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