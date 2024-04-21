Тен Хаг высказался об упущенном перевесе «Манчестер Юнайтед» в три гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы над «Ковентри» по пенальти в полуфинале Кубка Англии.

«Это была невероятная и в то же время странная игра. Мы долгое время полностью контролировали ситуацию, а потом, в последней части игры, выпустили нити из рук. Но мы продемонстрировали стойкость и выиграли по пенальти.

Мы контролировали ситуацию в течение 75 минут. Нужно похвалить «Ковентри» за то, что они сделали в заключительные 15 минут.

Мы должны совершенствоваться. Мы много говорим об этом. Сначала нужно поставить себя в выигрышную позицию, а затем перейти за черту. Иногда мы совершаем ошибки», - сказал тен Хаг ITV1.