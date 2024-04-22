Иан Райт: «Ковентри» почти сделал это»

В полуфинале Кубка Англии скромный «Ковентри», давно уже не пробивавшийся в высшую лигу английского футбола, едва не оставил не у дел звёздный «Манчестер Юнайтед». Во время игры подопечные Эрика тен Хага вели со счётом 3:0, но «Ковентри» сравнял счёт и даже забил четвёртый гол, но его отменили из-за офсайда. Выступление «Ковентри» прокомментировала бывшая звезда «Арсенала» и сборной Англии - Иан Райт.

- Вы видели, как всё превращается в хаос, а «Ковентри» напирает. Симмс создал большие проблемы, равно как и Таварес. Они почти сделали это, - цитирует Райта BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» сыграет в финале турнира в 22-й раз.