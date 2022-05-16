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Премьер-министр Великобритании раскритиковал фанатов «Ливерпуля»

16 Мая 2022 • 15:46 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за то, что они освистали национальный гимн страны перед финалом Кубка Англии.

«Очевидно, что события на выходных - это был большой позор. В то время как страна отмечает 150-летие Кубка Англии, небольшое меньшинство решило действовать таким образом», - сказал Джонсон.

История нелюбви фанатов «Ливерпуля» к гимну «Боже, храни королеву» берет корни в середине 1980-х годов. Жители Ливерпуля считают, что тогда правительство не совсем корректно поступило с обитателями портового города.

Кроме того, насмешкам и освистыванию подвергся также Принц Уильямс, посетивший финальный матч.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в финальной игре в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борис Джонсон
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