Премьер-министр Великобритании раскритиковал фанатов «Ливерпуля»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за то, что они освистали национальный гимн страны перед финалом Кубка Англии.

«Очевидно, что события на выходных - это был большой позор. В то время как страна отмечает 150-летие Кубка Англии, небольшое меньшинство решило действовать таким образом», - сказал Джонсон.

История нелюбви фанатов «Ливерпуля» к гимну «Боже, храни королеву» берет корни в середине 1980-х годов. Жители Ливерпуля считают, что тогда правительство не совсем корректно поступило с обитателями портового города.

Кроме того, насмешкам и освистыванию подвергся также Принц Уильямс, посетивший финальный матч.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в финальной игре в серии пенальти.