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Англия. Кубок Англии

Салаха заменили в первом тайме финала Кубка Англии против «Челси»

14 Мая 2022 • 19:27 Комментировать (1)
Челси
0:0
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
доп. время 1-й тайм

Наставник «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в первом тайме финала Кубка Англии против лондонского «Челси». Египтянин внезапно рухнул на газон и начал держаться за заднюю поверхность бедра, после чего в качестве меры предосторожности главный тренер Юрген Клопп выпустил на поле Диогу Жоту.

Не считая финал Кубка Англии против «Челси», до конца сезона «Ливерпулю» предстоит сыграть ещё три матча. Сперва команда Юргена Клоппа сыграет в чемпионате с «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном», а затем отправиться в Париж на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Счёт в финале Кубка Англии пока что не был открыт.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 99 минута Челси 0:0 Ливерпуль 2.10 3.50 3.55
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