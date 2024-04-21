​«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии в рекордный, 22-й раз

«Манчестер Юнайтед» сумел добыть победу над «Ковентри» в полуфинальном матче Кубка Англии, основное время игры закончилось вничью 3:3, дополнительное голов не принесло, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Эрика тен Хага, несмотря на то, что первыми не забили именно они.

Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд Англии - дело в том, что клуб вышел в финал Кубка в 22-й раз. опередив «Арсенал». Лондонцы играли в финале Кубка лишь 21 раз.

Что до побед, то в последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке Англии в 2016 году, ещё при Жозе Моуринью.