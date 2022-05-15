Клопп рассказал, смогут ли Салах и ван Дейк сыграть в финале Лиги чемпионов

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ после победы в Кубке Англии. В решающем матче турнира «красные» в серии пенальти одолели лондонский «Челси».

В частности, немецкому тренеру был задан вопрос о самочувствии форварда Мохамеда Салаха и защитника Виргила ван Дейка. Египтянин покинул поле в концовке первого тайма, а голландец ушел перед овертаймом.

«С ними все в порядке. Но следующий поединок они пропустят. Но в целом с Салахом и ван Дейком все хорошо. Это была скорее предупредительная мера. Салах был готов продолжать, но я решил поберечь его.

Что касается Виргила, то он просто не был готов на 120 минут. Он мог сыграть только 90», - передает слова Клоппа ESPN.

28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Реалом».