Алиссон: Победа в Кубке придаст нам уверенности в АПЛ и в финале Лиги чемпионов

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался по поводу победу мерсисайдской команды в финале Кубка Англии.

Алиссон сказал, что это был напряжённый матч, в котором на первый план вышли голкиперы, совершившие большое количество сэйвов. Бразилец отметил, что победа в Кубке придаст футболистам «Ливерпуля» уверенности на последние матчи АПЛ и на финал Лиги чемпионов, но сейчас просто хочется насладиться прекрасным моментом.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа завоевали Кубок Англии. В финале турнира «красные» обыграли лондонский «Челси».