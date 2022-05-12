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Англия. Кубок Англии

Участие Канте в финале Кубка Англии с «Ливерпулем» всё ещё под сомнением

12 Мая 2022 • 13:23 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.00 3.60 3.70
14.05 18:45

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может не успеть восстановиться к финальному матчу Кубка Англии против «Ливерпуля», который пройдёт послезавтра на «Уэмбли». Об этом после вчерашней победы над «Лидсом» сообщил главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Я пока не уверен, сможет ли Канте сыграть с «Ливерпулем». Завтра я буду знать больше. Вчера он не участвовал в командной тренировке. Давайте посмотрим, изменится ли это в ближайшие два дня», – сказал Тухель.

Напомним, что грядущий финал Кубка Англии станет для «Челси» третьим подряд с 2020 года. Два своих предыдущих финала лондонцы проиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Нголо Канте
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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