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Англия. Кубок Англии

Мане назвал главного героя финала Кубка Англии

15 Мая 2022 • 13:16 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в разговоре с журналистами назвал главного героя финала Кубка Англии, в котором «красные» обыграли лондонский «Челси».

Мане сказал, что главным героем встречи стоит признать бразильского голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера, который великолепно сыграл в серии пенальти. Сенегалец отметил, что он не сумел реализовать свою попытку, но кого это сейчас волнует, ведь лучше стоит сосредоточиться на победе и порадоваться очередному трофею.

Напомним, что мерсисайдская команда под руководством Юргена Клоппа лишь в серии послематчевых пенальти сумела в финале Кубка Англии переиграть лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кубок Англии Садио Мане Алиссон Бекер
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