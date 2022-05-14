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Англия. Кубок Англии

Лукаку выйдет в старте на финал Кубка Англии

14 Мая 2022 • 17:36 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
Через 0 ч. 47 мин.

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выйдет в стартовом составе своей команды на финал Кубка Англии против «Ливерпуля», который стартует в 18:45 по московскому времени на «Уэмбли». Таким образом бельгиец в третий раз подряд выйдет в основе команды Томаса Тухеля.

В предыдущих двух поединках бельгийский нападающий забил три гола. Сперва Лукаку оформил дубль в ворота «Вулверхэмптона», а затем забил последний гол «Челси» в выездном матче против «Лидса».

Таким образом, Кай Хаверц, который начиная с марта стабильно выходил в основном составе, начнёт уже третий матч подряд на скамейке для запасных.

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Челси Ливерпуль Ромелу Лукаку
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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