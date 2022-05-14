Лукаку выйдет в старте на финал Кубка Англии

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выйдет в стартовом составе своей команды на финал Кубка Англии против «Ливерпуля», который стартует в 18:45 по московскому времени на «Уэмбли». Таким образом бельгиец в третий раз подряд выйдет в основе команды Томаса Тухеля.

В предыдущих двух поединках бельгийский нападающий забил три гола. Сперва Лукаку оформил дубль в ворота «Вулверхэмптона», а затем забил последний гол «Челси» в выездном матче против «Лидса».

Таким образом, Кай Хаверц, который начиная с марта стабильно выходил в основном составе, начнёт уже третий матч подряд на скамейке для запасных.