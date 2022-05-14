Аспиликуэта: «Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем побороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил надежду, что в следующем сезоне его клубу удастся побороться за победу в Лиге чемпионов и в АПЛ. Напомним, что действующие чемпионы Европы вылетели из текущего розыгрыша Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии четвертьфинала.

«Мы хотели защитить свой титул чемпионов Европы, потому что хотели повторить тот невероятный опыт, который мы пережили в прошлом сезоне. К сожалению, у нас этого не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем побороться за Лигу чемпионов и АПЛ», – цитирует футболиста Talksport.

Напомним, что Аспиликуэта летом может покинуть «Челси» и перейти в «Барселону».