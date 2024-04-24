Тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о предстоящем финале Кубка Англии.

В полуфинале «красные дьяволы» с большим трудом одолели «Ковентри», выиграв серию пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. В финале манкунианцем предстоит встретиться с «Манчестер Сити», как и в прошлом году. Поединок состоится 25 мая.

«Победа в турнире была бы большим успехом, учитывая все наши проблемы. Выход в финал – уже достижение, но мы, конечно, играем ради трофеев. Сейчас у нас есть возможность выиграть трофей, что очень радует», – заявил тен Хаг в преддверии матча Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед».