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Тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии

24 Апреля 2024 • 01:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
25.05 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о предстоящем финале Кубка Англии.

В полуфинале «красные дьяволы» с большим трудом одолели «Ковентри», выиграв серию пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. В финале манкунианцем предстоит встретиться с «Манчестер Сити», как и в прошлом году. Поединок состоится 25 мая.

«Победа в турнире была бы большим успехом, учитывая все наши проблемы. Выход в финал – уже достижение, но мы, конечно, играем ради трофеев. Сейчас у нас есть возможность выиграть трофей, что очень радует», – заявил тен Хаг в преддверии матча Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед».

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