Хаверц пропускает финал Кубка Англии из-за травмы

Нападающий «Челси» Кай Хаверц не сможет помочь своей команде в финале Кубка Англии против «Ливерпуля». Немец получил травму, поэтому не сможет присутствовать сегодня даже на скамейке запасных.

Таким образом в основном составе «Челси» на финал Кубка Англии вышел нападающий Ромелу Лукаку, который в двух последних матчах записал на свой счёт три забитых мяча.

Поединок между «Челси» и «Ливерпулем» в рамках финала Кубка Англии стартует в 18:45 по московскому времени. В прошлом году команда Тухеля проиграла в финале турнира «Лестеру» со счётом 0:1. Победный гол «лис» в той игре забил полузащитник Юри Тилеманс.