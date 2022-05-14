Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Кубка Англии против «Челси»

«Ливерпуль» официально объявил свой стартовый состав на финальный матч Кубка Англии против лондонского «Челси». По сравнению с последней игрой в чемпионате против «Астон Виллы» во вторник, Юрген Клопп сделал 5 изменений в основе.

Состав «Ливерпуля» выглядит следующим образом: Алиссон, Конате, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Кейта, Алькантара, Хендерсон, Мане, Диас, Салах. Старт матча против «Челси» ожидается в 18:45 по московскому времени.

Напомним, что из-за травмы сегодняшний матч будет вынужден пропустить полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо. «Челси» не помогут Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои.