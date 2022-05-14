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Англия. Кубок Англии

Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Кубка Англии против «Челси»

14 Мая 2022 • 17:42 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
Через 0 ч. 45 мин.

«Ливерпуль» официально объявил свой стартовый состав на финальный матч Кубка Англии против лондонского «Челси». По сравнению с последней игрой в чемпионате против «Астон Виллы» во вторник, Юрген Клопп сделал 5 изменений в основе.

Состав «Ливерпуля» выглядит следующим образом: Алиссон, Конате, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Кейта, Алькантара, Хендерсон, Мане, Диас, Салах. Старт матча против «Челси» ожидается в 18:45 по московскому времени.

Напомним, что из-за травмы сегодняшний матч будет вынужден пропустить полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо. «Челси» не помогут Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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