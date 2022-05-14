Клопп о возможной победе в Кубке Англии: «У нас не будет времени на празднование, мы играем через три дня»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что у его команды не будет времени праздновать возможную победу в Кубке Англии, так как уже через три дня «красным» предстоит сыграть на выезде против «Саутгемптона» в чемпионате.

«Когда мы выиграли Кубок лиги, у нас не было времени на празднования, потому что мы играли через три дня. То же самое будет с Кубком Англии. Мы не сможем толком отпраздновать, потому что через три дня сыграем против «Саутгемптона», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» сохраняет шансы на победу во всех трёх турнирах, в которых команда участвует.