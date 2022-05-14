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Англия. Кубок Англии

Клопп о возможной победе в Кубке Англии: «У нас не будет времени на празднование, мы играем через три дня»

14 Мая 2022 • 13:53 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
Через 3 ч. 48 мин.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что у его команды не будет времени праздновать возможную победу в Кубке Англии, так как уже через три дня «красным» предстоит сыграть на выезде против «Саутгемптона» в чемпионате.

«Когда мы выиграли Кубок лиги, у нас не было времени на празднования, потому что мы играли через три дня. То же самое будет с Кубком Англии. Мы не сможем толком отпраздновать, потому что через три дня сыграем против «Саутгемптона», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» сохраняет шансы на победу во всех трёх турнирах, в которых команда участвует.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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