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Англия. Кубок Англии

Вернер: «У меня был вариант с «Ливерпулем», но я выбрал «Челси»

13 Мая 2022 • 14:54 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.07 3.50 3.55
14.05 18:45

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о том, что в 2020 году у него был вариант с переходом в «Ливерпуль», где его ждал Юрген Клопп, но форвард в конечном итоге решил присоединиться к «синим», в составе которых футболист в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

«Когда я играл за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в клуб из АПЛ. Одним из вариантов был «Ливерпуль», но в итоге я выбрал «Челси» и выиграл в прошлом году Лигу чемпионов. Так что это было явно не худшее решение», – цитирует Вернера журналист Джеймс Робсон.

Напомним, что в 2020 году Вернер обошёлся лондонскому «Челси» в сумму около 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Тимо Вернер
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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