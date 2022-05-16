Александер-Арнольд: «В детстве никогда не думаешь, что выиграешь все эти кубки»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился с журналистами эмоциями по поводу победы в Кубке Англии.

«В детстве никогда не думаешь, что выиграешь все эти трофеи. Вы смотрите на легендарных игроков, которые это делают, и думаете, что это невероятно. Возможность сказать себе, что я сделал это в таком юном возрасте, — это сбывшаяся мечта», - сказал защитник после финального матча.

Он добавил, что у него внутри еще много мотивации и выразил надежду, что клуб одержит еще больше побед в будущем.

В субботу «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» и выиграл Кубок Англии.