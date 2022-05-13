Тьяго Силва: «Я хотел бы завершить карьеру в «Флуминенсе»

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о том, где хотел бы завершить свою профессиональную карьеру. Бразилец намерен повесить бутсы на гвоздь в составе «Флуминенсе», где начинал свой путь в 1995 году.

«Флуминенсе» — это клуб, в котором я хотел бы завершить карьеру. Это клуб, в котором я начал играть в футбол после тяжёлой болезни», – цитирует 37-летнего бразильца британское издание The Telegraph.

Напомним, что осенью Силва продлил свой контракт с лондонским «Челси». Бразильский ветеран, выигравший с клубом в прошлом сезоне Лигу чемпионов, останется в команде как минимум до конца июня 2023 года.