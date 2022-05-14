Тухель прокомментировал заявление Гвардиолы о том, что вся Англия поддерживает «Ливерпуль»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слова Хосепа Гвардиолы о симпатиях к «Ливерпулю» в стране.

Испанский наставник «Манчестер Сити» ранее заявил: «Все в Англии поддерживают «Ливерпуль», включая СМИ». Тухель частично согласился со своим коллегой перед финалом Кубка Англии против команды Клоппа.

«Я понимаю, почему Гвардиола так считает. С этим действительно трудно поспорить, – приводит слова рулевого «Челси» Daily Mail. – Я не говорю, что согласен с ним на все 100%, но я понимаю, что он имел в виду.

В стране действительно есть огромная симпатия к «Ливерпулю». Они много работают для этого, так что никаких обид.

Но в то же время я не думаю, что подобное можно сказать только про Англию. Свои любимчики есть и в Германии, и во Франции», – отметил Тухель.