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Англия. Кубок Англии

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал победу в финале Кубка Англии

14 Мая 2022 • 22:49 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями о победе своей команде над «Челси» в финале Кубка Англии.

Встреча завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались «красные» – 6:5.

«Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи, – заявил Хендерсон в послематчевом интервью BBC. – Ради этого мы усердно трудились весь сезон. Болельщики и клуб заслужили этот успех.

Важный момент для нас. Победа была особенной, потому что какое-то время мы не могли преуспеть в данном турнире.

Мы знали, что сегодня будет сложно. Мы провели так много матчей за короткий промежуток времени, и сегодняшняя травма Салаха стала для нас серьёзным ударом, как и травма Фабиньо на прошлой неделе. В этом проявляется сила характера – в умении продолжать бороться, несмотря на трудности. Поэтому победа по пенальти принесла невероятную радость», – отметил полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Джордан Хендерсон
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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 2.10 3.50 3.55
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