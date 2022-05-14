Финал Кубка Англии впервые за 15 лет прошёл без голов в основное время

«Ливерпуль» и «Челси» завершили основное время, так и не поразив ворота друг друга.

Команды Юргена Клоппа и Томаса Тухеля за полтора часа игры не смогли решить, кто из них больше достоин трофея, и перевели битву в дополнительное время. Таким образом, впервые с 2007 года зрители финального матча Кубка Англии не увидели забитых голов после основных 90 минут игры.

Последний финал данного турнира без забитых голов в основное время состоялся почти 15 лет назад – 19 мая 2007 года. Тогда в решающей битве сошлись «Челси» Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед» Сэра Алекса Фергюсона. Судьбу противостояния решил гол нападающего лондонцев Дидье Дрогба, забитый в дополнительное время на 116-й минуте.