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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» вышел на третье место по победам в Кубке Англии

14 Мая 2022 • 21:49 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

«Ливерпуль» стал третьим в списке самых титулованных клубов в истории старейшего футбольного турнира.

Сегодняшняя победа над «Челси» в серии пенальти (после 0:0 за 120 игровых минут) сделала «Ливерпуль» восьмикратным победителем Кубка Англии – столько же побед у «Тоттенхэма» и всё того же «Челси», чьи последние триумфы в турнире датированы 1991 и 2018 годом соответственно.

Единоличным лидером по завоёванным трофеям Кубка Англии является лондонский «Арсенал» – 14. Второй показатель у «Манчестер Юнайтед» – 12. Свой последний успех в турнире «канониры» отпраздновали в 2020 году, а «красные дьяволы» – в 2016.

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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 2.10 3.50 3.55
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