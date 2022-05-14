«Ливерпуль» вышел на третье место по победам в Кубке Англии

«Ливерпуль» стал третьим в списке самых титулованных клубов в истории старейшего футбольного турнира.

Сегодняшняя победа над «Челси» в серии пенальти (после 0:0 за 120 игровых минут) сделала «Ливерпуль» восьмикратным победителем Кубка Англии – столько же побед у «Тоттенхэма» и всё того же «Челси», чьи последние триумфы в турнире датированы 1991 и 2018 годом соответственно.

Единоличным лидером по завоёванным трофеям Кубка Англии является лондонский «Арсенал» – 14. Второй показатель у «Манчестер Юнайтед» – 12. Свой последний успех в турнире «канониры» отпраздновали в 2020 году, а «красные дьяволы» – в 2016.