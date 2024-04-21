Форвард «Ковентри» Симмс после вылета из Кубка Англии: Мне очень больно

Форвард «Ковентри» Эллис Симмс высказался после полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, встреча прошла на стадионе «Уэмбли», основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3, а в серии послематчевых пенальти футболисты «красных дьяволов» оказались точнее.

- Мне очень больно, особенно из-за того, что мы вернулись после счёта 0:3 и сравняли счёт. У нас были моменты, чтобы одержать победу в дополнительное время. Проигрывать по пенальти – это опустошение, потому что в серии пенальти всегда всё может пойти в любую сторону.

Во втором половине дополнительного времени у нас были отличные шансы, чтобы победить. Один раз попали в перекладину, потом VAR не засчитал гол. Я горжусь ребятами, - приводит слова Симмса ВВС.