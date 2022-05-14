Симеоне дал понять, что уход Луиса Суареса был предрешен давно

Аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что Луис Суарес покинет клуб - и что это было предрешено еще в конце прошлого года. В этом сезоне Суарес забивает относительно мало - 13 голов, и это его худший результат с тех пор, как он выступает в Европе.

- В ноябре прошлого года у нас была долгая-долгая дискуссия с ним, честная и откровенная. Я рассказал ему, каким вижу его будущее и будущее клуба. Все, что мы обсуждали тогда, осталось между нами, и мы договорились уважать все то, что было тогда упомянуто, - рассказал журналистам испанского издания El Mundo Deportivo Симеоне.