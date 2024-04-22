Рой Кин: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» не радовались победе»

Рой Кин беспощаден к своей бывшей команде - ему очень не понравилось, как сыграл «Манчестер Юнайтед» против «Ковентри», команда Эрика тен Хага разбазарила преимущество в три мяча и едва не покинула полуфинал Кубка Англии. Кин обратил внимание на то, что и простым болельщикам такая победа, что называется, «не зашла»:

- Ни фаны, ни игроки не праздновали эту победу. Я думаю, всем было стыдно. Я не люблю эту команду. Я не вижу в ней лидера, - признался Кин, слова которого цитирует BBC Sport.

Рой Кин выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год, после чего перешёл на сезон в шотландский «Селтик».