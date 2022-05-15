Стало известно, почему Вернер и Хаверц пропустили финал Кубка Англии

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, по какой причине немецкие футболисты лондонского клуба Тимо Вернер и Кай Хаверц пропустили финал Кубка Англии.

Тухель сказал, что Хаверц всё ещё испытывает проблемы с задней поверхностью бедра. Немецкий специалист отметил, что медики лондонской команды приложили все усилия для того, чтобы Кай вернулся на поле, но в итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока. Тренер добавил, что Вернер на разминке перед матчем получил повреждение и заявил, что не сможет играть.

Напомним, что в финале Кубка Англии лондонский клуб в серии пенальти уступил «Ливерпулю» Юргена Клоппа.