Клопп: «Промах Мане с пенальти – на 50% моя вина»

Юрген Клопп взял на себя часть ответственности за промах Садио Мане в серии послематчевых пенальти против «Челси».

«Ливерпуль» оказался точнее, выиграв Кубок Англии. Садио Мане стал единственным игроком «красных», не забившим с точки. В составе «Челси» не забили Сесар Аспиликуэта и Мэйсон Маунт.

«Промах Садио с пенальти – как минимум на 50% моя вина, потому что нужно позволять парням делать то, что они считают нужным, но я сказал ему: «Вратарь [Эдуар Менди, партнёр Мане по сборной Сенегала] знает тебя наизусть, так что делай всё наоборот». Как часто бывает со мной, я чувствовал, что лучше было помолчать!» – признался Клопп после матча.