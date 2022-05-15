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Англия. Кубок Англии

Клопп: «Промах Мане с пенальти – на 50% моя вина»

15 Мая 2022 • 02:34 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Юрген Клопп взял на себя часть ответственности за промах Садио Мане в серии послематчевых пенальти против «Челси».

«Ливерпуль» оказался точнее, выиграв Кубок Англии. Садио Мане стал единственным игроком «красных», не забившим с точки. В составе «Челси» не забили Сесар Аспиликуэта и Мэйсон Маунт.

«Промах Садио с пенальти – как минимум на 50% моя вина, потому что нужно позволять парням делать то, что они считают нужным, но я сказал ему: «Вратарь [Эдуар Менди, партнёр Мане по сборной Сенегала] знает тебя наизусть, так что делай всё наоборот». Как часто бывает со мной, я чувствовал, что лучше было помолчать!» – признался Клопп после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Садио Мане
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