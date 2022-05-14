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Англия. Кубок Англии

Маунт проиграл 6 из 6 финалов на «Уэмбли» за 3 года

14 Мая 2022 • 23:37 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в свои 23 года успел шесть раз проиграть финальные матчи на «Уэмбли».

Сегодняшнее поражение от «Ливерпуля» (0:0 после 120 минут и 5:6 в серии послематчевых пенальти) продлило неприятную серию неудач талантливого футболиста сборной Англии и лондонского «Челси».

Всё началось в 2019 году, когда Маунт в составе «Дерби Каунти» потерпел поражение от «Астон Виллы» в финале плей-офф за путёвку в АПЛ. В 2020 году полузащитник уступил в финале Кубка Англии с «Челси» (а затем в 2021 и 2022), а также проиграл в финале Кубка английской лиги всё тому же «Ливерпулю» в марте 2022 года. Со сборной Англии Маунт уступил в лондонском финале Евро-2020 сборной Италии.

Сам 23-летний игрок принял участие во всех шести проигранных встречах на «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт
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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 2.10 3.50 3.55
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