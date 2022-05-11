Клопп рассказал о том, сможет ли Фабиньо сыграть в финале Кубка Англии

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, сможет ли бразильский полузащитник Фабиньо сыграть в финальном матче Кубка Англии.

Клопп заявил, что, скорее всего, бразильский футболист успеет восстановиться после травмы и сыграет в финальном поединке. Немецкий специалист отметил, что Фабиньо нужно в ближайшие дни пройти дополнительное обследование, после которого всё будет уже более понятно.

Напомним, что в финале Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 14 мая. Фабиньо в этом сезоне провёл в АПЛ 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.