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Англия. Кубок Англии

Клопп рассказал о том, сможет ли Фабиньо сыграть в финале Кубка Англии

11 Мая 2022 • 07:51 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.02 3.50 3.65
14.05 18:45

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, сможет ли бразильский полузащитник Фабиньо сыграть в финальном матче Кубка Англии.

Клопп заявил, что, скорее всего, бразильский футболист успеет восстановиться после травмы и сыграет в финальном поединке. Немецкий специалист отметил, что Фабиньо нужно в ближайшие дни пройти дополнительное обследование, после которого всё будет уже более понятно.

Напомним, что в финале Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 14 мая. Фабиньо в этом сезоне провёл в АПЛ 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.

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Ливерпуль Кубок Англии Юрген Клопп Фабиньо энрике
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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