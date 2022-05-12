Травма Ковачича оказалась несерьёзной, полузащитник может сыграть с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич может залечить травму лодыжки к финалу Кубка Англии против «Ливерпуля», который состоится уже в эту субботу. Напомним, что хорват вчера был заменён в первом тайме матча против «Лидса» после грубого фола нападающего Даниэля Джеймса.

Клубный инсайдер «Челси» Том Родди у себя на странице в социальных сетях сообщает, что травма Ковачича оказалась несерьёзной. Хорват должен принять участие в завтрашней тренировке команды. Также сохраняются шансы на его участие в финале Кубка Англии против «Ливерпуля».

Напомним, что субботний финал Кубка Англии станет для «Челси» третьим подряд в турнире.