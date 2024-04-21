Рой Кин назвал «Манчестер Юнайтед» командой Чемпионшипа

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии против «Ковентри» спокойно вёл 3:0, но позволил сопернику отыграться. Дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов, где представители Премьер-лиги обыграли представителей Чемпионшипа.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал команду Эрика тен Хага.

«Ковентри» выглядел как команда Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» - как команда Чемпионшипа», - слова Кина приводит Football Talk.

Соперником «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии будет «Манчестер Сити», битва за трофей пройдёт 25 мая на поле стадиона «Уэмбли».