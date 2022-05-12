Ковачич вряд ли сыграет в финале Кубка Англии

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич вряд ли поможет лондонской команде в предстоящем финале Кубка Англии с «Ливерпулем».

Об этом журналистам рассказал немецкий наставник «Челси» Томас Тухель. Тренер заявил, что ему не верится в то, что хорватский футболист успеет полностью восстановится к предстоящему финальному поединку. Тухель отметил, что у Ковачича сильно опухла лодыжка, из-за чего полузащитник испытывает сильные болевые ощущения.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» состоится уже 14 мая.