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Англия. Кубок Англии

Ковачич вряд ли сыграет в финале Кубка Англии

12 Мая 2022 • 09:11 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.00 3.60 3.70
14.05 18:45

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич вряд ли поможет лондонской команде в предстоящем финале Кубка Англии с «Ливерпулем».

Об этом журналистам рассказал немецкий наставник «Челси» Томас Тухель. Тренер заявил, что ему не верится в то, что хорватский футболист успеет полностью восстановится к предстоящему финальному поединку. Тухель отметил, что у Ковачича сильно опухла лодыжка, из-за чего полузащитник испытывает сильные болевые ощущения.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» состоится уже 14 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кубок Англии Томас Тухель Матео Ковачич
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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