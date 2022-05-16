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Англия. Кубок Англии

Кристенсен отказался выходить на поле в матче с «Ливерпулем»

16 Мая 2022 • 10:13 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен отказался играть против «Ливерпуля» в финале Кубка Англии (0:0, по пен 5:6), сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист не был травмирован, однако, узнав о попадании в стартовый состав лондонцев утром в день игры, он сообщил главному тренеру команды Томасу Тухелю, что не готов выйти на поле. При этом другой защитник «синих» Тьяго Силва играл через боль.

Тем не менее источники близкие к датскому футболисту сообщают, что Кристенсен не очень хорошо себя чувствовал.

Напомним, контракт Кристенсена с «Челси» истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось, что защитник сборной Дании может продолжить карьеру в «Барселоне».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в составе лондонского клуба 34 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.    

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Барселона Андреас Кристенсен
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