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Англия. Кубок Англии

Лидер «Лейкерс» поздравил «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии

15 Мая 2022 • 09:53 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Именитый баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил футбольный клуб «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии.

Леброн в своих социальных сетях поздравил мерсисайдскую команду с победой в Кубке Англии. Дружина Юргена Клоппа в финальном поединке лишь в серии послематчевых пенальти сумела обыграть лондонский «Челси». Напомним, что американский баскетболист является совладельцем «Ливерпуля».

Стоит отметить, что «Ливерпуль» всё ещё сохраняет шансы на победу в четырёх турнирах в этом сезоне. «Красные» также могут выиграть титул в АПЛ и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кубок Англии Леброн Джеймс
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