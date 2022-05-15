Лидер «Лейкерс» поздравил «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии

Именитый баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил футбольный клуб «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии.

Леброн в своих социальных сетях поздравил мерсисайдскую команду с победой в Кубке Англии. Дружина Юргена Клоппа в финальном поединке лишь в серии послематчевых пенальти сумела обыграть лондонский «Челси». Напомним, что американский баскетболист является совладельцем «Ливерпуля».

Стоит отметить, что «Ливерпуль» всё ещё сохраняет шансы на победу в четырёх турнирах в этом сезоне. «Красные» также могут выиграть титул в АПЛ и Лигу чемпионов.