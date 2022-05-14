Тухель после поражения в финале Кубка Англии: Я горжусь командой

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру команды после поражения в финале Кубка Англии от «Ливерпуля» (5:6 по пен.).

«Как и в последнем финале Кубка лиги, никаких сожалений. Я сказал команде, что горжусь ей», — приводит слова Тухеля Football London.

Специалист сказал, что «Челси» сыграл 240 минут в финальных встречах против самой атакующей команды мира, завершив игру со счетом 0:0. По словам Тухеля, команда разочарована, но в то же время есть гордость, потому что сделала всё, что смогла.

«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка Англии в серии пенальти (6:5), основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0.