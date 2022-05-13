Мерсон: «Диас напоминает мне Суареса, но Суаресу было легче»

Телеэксперт и экс-футболист Пол Мерсон сравнил нынешнюю звезду «Ливерпуля» Луиса Диаса с бывшим лидером «красных» Луисом Суаресом.

«Луис Диас напоминает мне Луиса Суареса. Диас – фантастический игрок, он очень быстро освоился здесь. Он сможет выиграть с «Ливерпулем» больше трофеев, чем Суарес за всё время на «Энфилде». Уругваец провёл один выдающийся сезон, но выиграл только Кубок лиги в 2012 году.

Диас – кошмар для защитников, он очень быстр и прямолинеен, а если теряет мяч, то изо всех сил пытается его вернуть. Суарес играл так же, но его задача была проще, поскольку в том «Ливерпуле» было легче стать звездой, а Диас пришёл в одну из лучших команд Европы с уже сформировавшимся костяком», – написал Мерсон в своей колонке Daily Star.