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Англия. Кубок Англии

Мерсон: «Диас напоминает мне Суареса, но Суаресу было легче»

13 Мая 2022 • 22:56 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.07 3.50 3.55
Через 19 ч. 2 мин.

Телеэксперт и экс-футболист Пол Мерсон сравнил нынешнюю звезду «Ливерпуля» Луиса Диаса с бывшим лидером «красных» Луисом Суаресом.

«Луис Диас напоминает мне Луиса Суареса. Диас – фантастический игрок, он очень быстро освоился здесь. Он сможет выиграть с «Ливерпулем» больше трофеев, чем Суарес за всё время на «Энфилде». Уругваец провёл один выдающийся сезон, но выиграл только Кубок лиги в 2012 году.

Диас – кошмар для защитников, он очень быстр и прямолинеен, а если теряет мяч, то изо всех сил пытается его вернуть. Суарес играл так же, но его задача была проще, поскольку в том «Ливерпуле» было легче стать звездой, а Диас пришёл в одну из лучших команд Европы с уже сформировавшимся костяком», – написал Мерсон в своей колонке Daily Star.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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