Анчелотти: «Я согласен с Салахом, он действительно лучший в мире на своей позиции»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который недавно заявил, что является лучшим в мире на своей позиции.

«Я согласен с Салахом. Он действительно является лучшим футболистом в мире на своей позиции. Нет игрока, лучше в его амплуа», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что в конце мая мадридский «Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Ранее команды встречались в решающем матче турнира в сезоне 2017/18. Тогда в Киеве «сливочные» оказались сильнее своих соперников.