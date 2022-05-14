Тьяго Силва приблизился к 70-летнему рекорду

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва – самый возрастной футболист нового времени, вышедший в старте в финале Кубка Англии.

В сегодняшнем поединке против «Ливерпуля» бразилец появился на поле в стартовом составе в возрасте 37 лет и 234 дней – это рекорд финальных матчей Кубка Англии с 1953 года. За всю историю в более преклонном возрасте это делал только один человек – знаменитый Стэнли Мэтьюз в том самом 1953 году в финальном матче турнира за «Блэкпул».

В текущем сезоне Тьяго Силва принял участие в 45 встречах в составе «Челси». На его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Контракт бразильского центрбека с лондонцами рассчитан до лета следующего года.