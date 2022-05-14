Нкетиа интересен «Челси» и «Ливерпулю»

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа попал в сферу интересов «Челси» и «Ливерпуля». Англичанин, у которого заканчивается контракт по окончанию сезона, следующим летом может перейти в один из этих клубов на правах свободного агента. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Нкетиа большую часть сезона являлся игроком запаса. В апреле футболист впервые за долгое время вышел в основе на выездной матч против «Челси», где оформил дубль. Благодаря выступлению в дерби нападающий застолбил за собой место в основе, после чего отметился ещё одним дублем в ворота «Лидса».

Напомним, что сам Нкетиа является воспитанником «Челси». Игрок выступал за различные юношеские команды клуба.