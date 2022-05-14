Тухель – о Клоппе: «Благодаря нему все любят «Ливерпуль»

Наставник «Челси» Томас Тухель лестно высказался о своём соотечественнике и сопернике по финалу Кубка Англии Юргене Клоппе.

«Клопп – мастер быть андердогом. Он может убедить вас посчитать себя андордогом против «Вильярреала» или «Бенфики», и это невероятно. Он делает это всё время.

Юрген – фантастический, весёлый парень, один из лучших тренеров мира. Когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», вся страна любила «Дортмунд». Теперь, когда он тренирует «Ливерпуль», складывается впечатление, что вся страна любит «Ливерпуль».

С этим приходится иметь дело, когда играешь против него. Но мы не против, если завтра мы будем «плохими парнями» – мы с радостью возьмём на себя эту роль. В этот день мы не хотим получить симпатии всей страны – мы хотим завоевать трофей», – признался Тухель.