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Англия. Кубок Англии

Тухель – о Клоппе: «Благодаря нему все любят «Ливерпуль»

14 Мая 2022 • 01:57 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.10 3.50 3.55
Через 16 ч. 0 мин.

Наставник «Челси» Томас Тухель лестно высказался о своём соотечественнике и сопернике по финалу Кубка Англии Юргене Клоппе.

«Клопп – мастер быть андердогом. Он может убедить вас посчитать себя андордогом против «Вильярреала» или «Бенфики», и это невероятно. Он делает это всё время.

Юрген – фантастический, весёлый парень, один из лучших тренеров мира. Когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», вся страна любила «Дортмунд». Теперь, когда он тренирует «Ливерпуль», складывается впечатление, что вся страна любит «Ливерпуль».

С этим приходится иметь дело, когда играешь против него. Но мы не против, если завтра мы будем «плохими парнями» – мы с радостью возьмём на себя эту роль. В этот день мы не хотим получить симпатии всей страны – мы хотим завоевать трофей», – признался Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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