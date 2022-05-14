Мане: «Всегда мечтал выиграть Кубок Англии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против «Челси».

Сенегальский форвард выразил уверенность в том, что мерсисайдцы способны обыграть любого, а также назвал победу в Кубке Англии своей мечтой.

«Я всегда мечтал выиграть Кубок Англии. Теперь у меня есть такой шанс. «Челси» имеет возможность отомстить за проигранный финал Кубка английской лиги, однако у нас хорошая команда, способная победить любого», — приводит слова Мане официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 14 мая. Встреча начнётся в 18:45 по московскому времени.